Hakan Hatipoğlu'nun 10 aylık kızı Sivas türküsüyle arabada dans etti

Var mısın Yok musun? isimli yarışma programıyla üne kavuşan Hakan Hatipoğlu, yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile 2011 yılında dünya evine girdi. 2018 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleriyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ise sık sık gündeme geliyor.

SİVAS TÜRKÜSÜYLE KENDİSİNDEN GEÇTİ

Arabada rap şarkılara ettiği danslarla gündeme gelen minik Lila, bu sefer de bir Sivas türküsüyle dans etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Hatipoğlu, "Biz de sadece rap yok. 58 Sivaslılara gelsin/Çok sevdim yalan oldu. Fatih Bulut" notuyla paylaştı.

MEKANIN SAHİBİ'YLE DANS ETMİŞTİ

Lila'nın arabada ettiği dans videosu ise kısa sürede binlerce beğeni aldı. Lila, son olarak Norm Ender'in Mekanın Sahibi isimli şarkısıyla dans etmişti.