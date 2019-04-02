Hakan Havuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP ÇANAKKALE belediye başkan adayı Hakan Havuz oldu. BBP adayı Hakan Havuz, ÇANAKKALE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ÇANAKKALE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP ÇANAKKALE belediye başkan adayı Hakan Havuz ile ilgili seçim sonuçları ve ÇANAKKALE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP ÇANAKKALE belediye başkan adayı Hakan Havuz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÇANAKKALE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ÇANAKKALE aday yarışı ve ÇANAKKALE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ÇANAKKALE Seçim Bilgileri

ÇANAKKALE belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ÇANAKKALE belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ÇANAKKALE toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP ÇANAKKALE Belediye Başkan Adayı Hakan Havuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP ÇANAKKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Havuz, ÇANAKKALE yarışında % 0,92 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Hakan Havuz toplamda 702 adet oy sayısına ulaştı.

BBP ÇANAKKALE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.