Hakan Işık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KUMLUCA belediye başkan adayı olan Hakan Işık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KUMLUCA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hakan Işık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KUMLUCA adayı Hakan Işık kimdir? BTP ANTALYA KUMLUCA adayı Hakan Işık yüzde kaç oy aldı?

Hakan Işık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KUMLUCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Işık KUMLUCA ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. KUMLUCA ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Hakan Işık adlı BTP adayı toplamda 68 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KUMLUCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.