Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?

Hakan Karahan nereli? Oyunculuğun yanı sıra yazarlık, senaristlik, yapımcılık yapan Karahan, ilk olarak ''Yeni Başlayanlar için Aikido'' kitabını kaleme aldı. Birçok edebi eseri de sinemaya uyarlamıştır. Hakan Karahan boyu kaç? Hakan Karahan dizileri ve filmleri haberimizde.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Usta oyuncu Karahan, 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı olarak adını duyuran oyuncu, Sinan adını da kullanır. Robert Kolejini bitirdi ve lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek lisans eğtimini Miami Üniversitesi işletme bölümünde 1983 yılında tamamladı.

Karahan ilk iş deneyimini 1984 yılında Cenevre 'de Du Pont de Nemours'da edindi. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarına yazılar yazdı.

ROMAN VE ŞİİR TÜRÜNDE KİTAPLAR YAZDI

'Yeni Başlayanlar İçin Aikido' adlı bir kitap yazdı. Sonrasında 'Kafamdaki Ses ve İntizar' adlı şiir kitaplarını çıkardı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

SİYAH KUŞAK AİKİDOCU'DUR

Hakan Karahan, 2006 yılında Kanal D'de Sağır Oda adlı dizinin senaryo yazarlığını yaptı ve 34 bölüm boyunca de "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı, böylelikle ilk oyunculuk deneyimini elde etti. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı yapan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında film yapım şirketini kurdu. İlk olarak Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerinde dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı. Uzun yıllar voleybol ile ilgilendi, 1990 yılından bu yana da siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Oyuncu uzun süredir Candan Erçetin ile birliktelik yaşıyor.