Hakan Keleş: "3 Puan Almayı Hedefliyoruz"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Ankaragücü maçından da taraftarımızın desteği ile 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 16'ncı haftasında kendi sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. İdman, Isınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam etti. Tolgahan Acar ve Cyriac Gohi takımdan ayrı olarak salonda çalıştı."3 PUAN ALMAYI HEDEFLİYORUZ"Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 4 maçlık bir çıkış yakalayarak 10 puan aldıklarını belirten Keleş, "Önümüzde bir Ankaragücü kaldı. Bunu da alıp 24 puan ile hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuklarda moraller, her şey çok iyi. Oyun olarak çok iyi şeyler yapıyoruz. Sonuçta hak ettiğimiz 10 puanı aldık. Şimdi de Ankaragücü maçı var. Aynı ciddiyetle bugün çalışmalara başladık. İnşallah taraftarımızın desteği ile 3 puan almayı hedefliyoruz. Robinho bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen hafta cezalıydı, bu hafta tekrar aramıza katılacak. Onun etkisi tabii ki çok farklı. İnşallah onun da katkısıyla 3 puan alırız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:AntrenmanHakan Keleş'in açıklamaları