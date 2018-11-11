Hakan Keleş: "Beşiktaş'a İyi Çalıştık"

Beşiktaş
deplasmanında 2-1 galip gelen Demir Grup Sivasspor
'da Teknik Sorumlu Hakan Keleş
maçın ardından konuştu. Beşiktaş'a iyi çalıştıklarını söyleyen Hakan Keleş, teknik direktörlük konusunda ise, "Başkanımız uygun görürse devam ederiz" diye konuştu.
Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Hakan Keleş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Hafta başında Tamer Hocamızla bir ayrılık yaşadık. Kendisine çok teşekkür ederim takıma katkılarından dolayı. Yeni hoca arayışlarına başladık. En yakın zamanda kulübümüz en uygun hocayı bulacaktır. Tamer Hoca ayrıldıktan sonra pozitif hava oluşturmak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı iyi çalıştık. Geriye düşmemize rağmen galibiyeti yakaladık. Takımımızın iyi bir takım olduğunu ama sonuca yansıtamadığını biliyorduk. Bu maçta sonuca yansıttık. Hak ettiğimiz, mücadelemizi öne çıkardığımız bir maç oldu. İnşallah bunu devam ettiririz" diye konuştu.
"Uygun görürlerse devam ederiz"
Beşiktaş'a iyi çalıştıklarını söyleyen Hakan Keleş, "Öncelikle içeride oynadığı için Beşiktaş'ın ofansif oynayacağını biliyorduk. Kenar beklerini hızlı çıkaracaklarını biliyorduk. Biz de hızlı toplarla sonuca gitmek istiyorduk. Bu tip maçlarda mücadele öne çıkınca sonucu da yakalıyorsunuz zaten" dedi.
2 senedir takımda olduğunu söyleyen Hakan Keleş, "Samet Hocayla gelmiştim ama başkanımız kalmamı istedi ben de kaldım. Tamer Hocamızla da beraberdim. Kulüpte size bir görev veriliyor. Biz elimizden geleni yaptık. Sivas camiası büyük bir camia. Yeni bir hoca geldiği zaman belki devam ederiz. Ben tabii ki isterim ama buna başkan karar veriyor. Bunları konuştuk. Öyle uygun görüyorlarsa bir ekip kurarak devam edebiliriz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
Sivasspor,Hakan Keleş,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 23:28