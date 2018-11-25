Hakan Keleş İç Sahadan Dertli

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kontrollü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını belirtti.

Oyunun genelinde üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "Toplam 20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu. Pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu. İçeride sıkıntı çekiyoruz. Yine 2 puan kaybettik. Bunu telafi etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.