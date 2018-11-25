25 Kasım 2018, 19:57
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Hakan Keleş İç Sahadan Dertli

Hakan Keleş İç Sahadan Dertli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş 1-1'lik maçın ardından şöyle konuştu: İçeride sıkıntı çekiyoruz. Yine 2 puan kaybettik.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor  Toto Süper Lig'in 13. haftasında 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçında  kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı  kontrollü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını belirtti.
Oyunun genelinde üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "Toplam 20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir  şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan  sonra zaten oyun koptu. Pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu.  İçeride sıkıntı çekiyoruz. Yine 2 puan kaybettik. Bunu telafi etmeye  çalışacağız" şeklinde konuştu.
  
Sivasspor,Hakan Keleş

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