Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz"
TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.
15.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:13
TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor 'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak oyun içerisinde gelişen şartlara bakıldığında bir puanın da çok değerli olduğunu belirtti.
Maçın ilk yarısında iki takımında istediğini yapamadığını kaydeden Kutlu, "Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik" şeklinde konuştu.
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini çok sevindirdiğini aktaran Kutlu, "Oyuncularımın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu ligde bu şartlardaki bu puan da çok önemli. Can derdinde olan mutlak kazanması gereken bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak oyun içerisinde gelişen şartlara bakıldığında bir puanın da çok değerli olduğunu belirtti.
Maçın ilk yarısında iki takımında istediğini yapamadığını kaydeden Kutlu, "Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik" şeklinde konuştu.
Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini çok sevindirdiğini aktaran Kutlu, "Oyuncularımın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu ligde bu şartlardaki bu puan da çok önemli. Can derdinde olan mutlak kazanması gereken bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor
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