Hakan Kutlu: İkinci yarıya umutla bakacağız

GİRESUNSPOR Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bu hafta sonu çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Altay takımının da bir çıkışı var. Ama biz orada puanımızı 23'e yükseltip ikinci yarıya daha umutla bakacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kutlu, tesislerde gerçekleştirilen Altay maçının hazırlıkları öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Altınordu maçını kazanmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

Giresunspor 'da göreve geldiği günden itibaren hep yukarıyla aradaki puan farkını azaltmak istediklerini söylediğini aktaran Kutlu, bunu da aldıkları puanlarla başardıklarını ifade etti.

Kutlu, hafta sonu İzmir deplasmanında Altay ile oynayacakları maçın çok önemli olduğuna da işaret ederek, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Onların da bir çıkışı var. Ama biz orada puanımızı 23'e yükseltip ikinci yarıya daha umutla bakacağımızı düşünüyorum. Altınordu maçının ilk yarısındaki oyunumuzdan dersler çıkartıp ikinci yarıdaki oyunumuzun üstüne koyarak, taraftarlarımıza yeni yıl öncesi bir deplasman galibiyeti hediye ederek tatile çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Ara transfer döneminde kadrolarına 3 oyuncu katmayı düşündüklerini de dile getiren Kutlu, şu açıklamayı yaptı: "Alternatif olarak transfer etmemiz gereken bazı bölgeler var. Oyuncularımızın performansını tam olarak değerlendirdiğimizde transfer edeceğimiz bölgeleri belirleyeceğiz. En fazla 3 belki alternatif oyuncuyla 4'ü bulabilir. Çok zorlu bir süreçten çıkan oyuncu kadromuzu da değiştirmek istemiyoruz. Hem fazla getirisi olacağını hem de çok fazla ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."

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