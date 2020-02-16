Haberler » Spor » Hakan Kutlu: 'Maçın hakemi bizi ezdi' - Spor

Hakan Kutlu: "Maçın hakemi bizi ezdi"

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi.

16.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:28Hakan Kutlu:
Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi. Tek verdiği doğru karar Landel'e gösterdiği kırmızı kart diyebilirim" dedi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mağlup olmamıza rağmen iyi bir oyun ortaya koydular. Rakibimize verdiğimiz iki gol pozisyonu vardı. İlki talihsiz bir penaltı zaten. İkinci golde pozisyonun başı bana göre yüzde yüz ofsayt. Maçın hakemiyle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Son haftalarda zaten hakemlerden oldukça dertliydik camia olarak. Ama bugüne kadar hiçbir hakemle ilgili konuşmadım. Ama bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi. Tek verdiği doğru karar Landel'e gösterdiği kırmızı kart diyebilirim. Rakibimiz çok sert müdahaleler yaptı faul bile çalmadı. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Ama oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum, futbola odaklandılar. Bu kadar kötü hakem yönetimine karşı futbol oynamaya odaklı olup, 10 kişiyken de 11 kişiyken de futbol adına ne yapılması gerekiyorsa sahada yaptılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 21:14:29