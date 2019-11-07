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Hakan Kutlu: "Play-Off'u kovalayan bir takım olacağız"

Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, Osmanlıspor'a karşı iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

07.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:49 Hakan Kutlu:
Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, Osmanlıspor'a karşı iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

Takımın başına geldikleri 6. haftadan itibaren iyi bir süreç geçirdiklerini kaydeden Kutlu, "Geldiğimiz 6 hafta içinde istenilen puana ilk 6 için gereken puana hemen hemen yakın bir puan aldık 1-2 puan daha alabilseydik play-off puanını toplamış olurduk. Bundan sonraki süreçte yukarıya ve özellikle ilk 6 içerisine yaklaşıp ligin ikinci yarısında play-off'u kovalayan bir takım olacağına inanıyorum" dedi.

"Eskişehir maçını iyi bir futbol ve iyi bir skor ile kazandık" diyen Kutlu, "Keçiören deplasmanından alınan bir puanda bizim için çok değerliydi. Sahamızda Osmanlıspor maçı var, taraftarımızın önünde oynayacağız iyide hazırlandık ama iyi bir takımla da oynayacağız, genç dinamik ve çok koşan bir takım Osmanlıspor. Bizimde en az onlar kadar koşup mücadele ettiğimiz zaman kalitemizin de ortaya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takımda özellikle son 3 haftadır gözle görünür bir iyiye gidiş olduğunu kaydeden Kutlu, "İnşallah bu maçı da kazanıp alınan güzel skorlarla beraber takımın daha üst sıralara tırmanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN

Giresunspor, Osmanlıspor, Hakan Kutlu, Spor

Kaynak: İHA

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