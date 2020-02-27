Hakan Muhafız dizisi davalık oldu

İnternette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizi hakkında senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Senarist Adem Bıyık, internette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, dizininin yapım şirketi O3'e dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Hakim, dava konusunun davacı Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu 'Kerem İstanbul'un Oğlu' adlı senaryonun davalı O3 yapım şirketi tarafından 'Hakan Muhafız' adlı dizi yapımına uyarlanmak sureti ile izinsiz kullanılması ve umuma iletilmesine yönelik tecavüzün tespitine ilişkin olduğunu kaydetti.

Sulh ve arabuluculuğa ilişkin soru sorulan taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.

SENARİST BIYIK'IN AVUKATI DİZİNİN İLK 3 SENARYOSUNU TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan davacı Adem Bıyık'ın avukatı, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasını ve inceleme yapılmadan önce O3 yapım şirketinden dosyaya sunulmayan Hakan Muhafız'ın ilk 3 bölümünün senaryosunun istenmesini, sonrasında yapılacak değerlendirmede özellikle diyalog ile sahne geçişlerinin, ana karakter konumlandırmalarının, hikaye gelişiminin ve karakterler arası ilişkilerin karşılıklı olarak incelenmesini talep etti.

YAPIM ŞİRKETİNİN AVUKATI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davanın reddine karar verilmesini isteyen O3 yapım şirketinin avukatı ise, bilirkişi incelemesi yapılması halinde iki eser arasındaki hususiyet teşkil eden ana temaların tespit edilmesini, Hakan Muhafız dizisinde yer alan tılsımlı gömlek, savaşçı karakter gibi esaslı unsurların davacı Adem Bıyık'ın çalışmasında olup olmadığının incelenmesini istedi.

Mahkeme, davalı O3 yapım şirketine müzakere yazılarak Hakan Muhafız dizisinin ilk 3 bölümünün mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Davaya ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını isteyen mahkeme FSEK uzmanı, senarist ve yazardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından dosya kapsamındaki tüm deliller doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması için duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

"O3 İLE TARTIŞACAK BİR ZEMİN BİLE BULAMADIK"

Dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan senarist Adem Bıyık, "Kerem İstanbul'un Oğlu isimli senaryomu O3 yapım şirketine uzun süre önce sunmuştum. Onlardan herhangi bir cevap alamadım, bu sırada projemle ilgilenen başka bir yapım şirketiyle anlaştım. Bir süre sonra O3'ün Hakan Muhafız dizisi ortaya çıktı. Anlaştığım yapım şirketinin, aynı hikayenin başka bir projede kullanıldığını bana bildirmesiyle konudan haberdar oldum. O3'e ulaşmaya çalıştık fakat konuyu tartışacak bir zemin bile bulamadık. Biz de bütün hukuki haklarımızı mahkemede aramaya karar verdik. İlk duruşma geçen hafta görüldü ve O3 avukatlarının ısrarla davanın reddi taleplerine rağmen, mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdi. Avukatlarım hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklar" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA