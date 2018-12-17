Hakan: Muhafız Dizisinin Leyla'sı Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Muhafız'ın güzel Leyla'sı Ayça Ayşin Turan ve dizinin Hakan'ı Çağatay Ulusoy "Hakan: Muhafız" dizisindeki cesur sevişme sahneleri ile gündeme geldiler. Peki merakla beklenen dizinin sevişme sahneleri hakkında "biz işimizi yaptık" açıklamasında bulunan Ayça Ayşin Turan Kimdir?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nde eğitimine devam etmekte. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda aldı. Sinop'tan İstanbul'a oyunculuk aşkı için gelen ünlü oyuncu öncesinde Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim gördü.

ÖZCAN DENİZ'LE İLİŞKİ YAŞADI



Televizyondaki ilk deneyimi 2011 yılında "Dinle Sevgili" adlı yaz dizisinde Gülfem karakteri ile oldu. Miranda Kerr'e benzerliğiyle dikkat çeken oyuncunun daha sonraki televizyon projesi 2014 yılındaki "Karagül" dizisinde Ada Şanverdi karakteri ile oldu.

HAKAN: MUHAFIZ'IN YILDIZI OLDU

"Karagül" dizisinde Özcan Deniz ile tanışmış ve Deniz'in yapımcılığını yaptığı filmde başrol oynadı. 2015 yılında Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı "Sevimli Tehlikeli" film çekimleri sırasında Özcan Deniz ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme geldi.

2017 yılında ilk başrolü olan "Meryem" dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu, 2018'in son günlerinde Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da Leyla karakteri ile çıkışını yaptı.

"ÇOK AĞLADIM"

"Asi"," Hayal ve Gerçek", "Sonbahar", "Affedilmeyen", "Altınsoylar" dizilerinde de oynayan Turan, bir röportajında "Sinop'ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. inatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul'a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul'un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi." şeklinde konuştu.