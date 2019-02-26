26 Şubat 2019, 12:13
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Hakan Muhafız Dizisinin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı! Cüneyt Arkın Kadroya Dahil Oldu

İlk sezonuyla büyük ses getiren Muhafız'ın beklenen 2'inci sezon tanıtımı yayınlandı. Diziye usta isim Cüneyt Arkın dahil oldu.

İlk sezonuyla büyük bir izlenme kitlesi oluşturan başarılı yapım Muhafız'ın merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Dizide bir de sürpriz vardı.

Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız (The Protector), yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında oldukça pozitif yorumlar almış, Netflix'in başarılı yapımlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı.

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CÜNEYT ARKIN DİZİNİN KADROSUNDA

Muhafız'a Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın kadroya dahil oldu.

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GÜÇLÜ KADROSUYLA SEYİRCİYLE BULUŞMUŞTU

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Hakan: Muhafız, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam yapımcılığında Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerle buluşmuştu.

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Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (7)
DENİZ: ALLAH SAĞLIKLI SIHHATLİ ÖMÜRLER VERSİM
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4 0
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ASLI: EN ŞİŞİRTİLMİŞ ERKEK OYUNCULARDAN. RIL YAPMA YETENEĞİ SIFIR. ÇEVİRDİĞİ FİLMLER GERÇEK DIŞI YOK KALE DUVARINDAN ATLAR YOK Nİ KILIÖ SALLAR EN 15 KİŞİ YERDE DAHA NELER NELER. EN KÖTÜSÜDE HALKI BAŞKA DİN CE KÜLTÜRLERE DÜŞMANLIĞA TEŞVİK EDEN FİLMLER ÇEVİRDİ.
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2 8
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SELDA: Cüneyt Arkını sevmek zorunda değilsiniz. Hiç olmazsa saygılı olun.
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ASLI: YOK ARTIK ÖLDÜ SANIYORDUM BEN BUNU.
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ALİ: Adam gibi adam
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