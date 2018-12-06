Hakan: Muhafız ile Tanıştı

5 Aralık Çarşamba akşamı The Seed'de kırmızı halı geçidi ile başlayan prömiyere sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken fantastik drama türündeki dizinin ön gösterimi yapılan ilk bölümü, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

14 Aralık'ta 190'dan fazla ülkede aynı anda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız için heyecanlı geri sayım sürüyor. Fantastik drama türündeki dizinin prömiyeri, 5 Aralık Çarşamba akşamı Emirgan'daki Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan The Seed'de gerçekleştirildi.

Kırmızı halı geçidi ile başlayan gecede; dizinin oyuncuları Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu, yönetmenler Can Evrenol, Umut Aral, Gönenç Uyanık, dizinin yapımcılığını Netflix adına üstlenen O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam ve Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl tam kadro katıldı.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasını buluşturan geceye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Belçim Bilgin, Hazal Kaya, Dilan Deniz Çiçek, Yasemin Özilhan, Aras Bulut İynemli, Alina Boz, Buse Terim - Volkan Bahçekapılı, Pelin Karahan - Bedri Güntay, Tanem Sivar - Edhem Dirvana, Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil, Pelin Akil - Anıl Altan, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Tamer Yılmaz, Melisa Şenolsun, Cem Yiğit Üzümoğlu, Mehmet Yılmaz, Pınar Deniz, Sedef Avcı – Kıvanç Kasabalı yer aldı. Dizinin ikinci sezonunda rol alacağı açıklanan Engin Öztürk ve Boran Kuzum da gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Ön gösterim heyecanı artırdı!

Prömiyerde, Türkiye'nin fantastik drama türündeki ilk dizisi olma özelliğini de taşıyan Hakan: Muhafız'ın ön gösterimi yapıldı. İlk iki bölümü büyük bir heyecanla izleyen davetliler diziye tam not verirken oyuncuları ve ekibi tebrik etti. Gösterimin ardından başlayan parti ise renkli görüntülere sahne oldu.

Hakan: Muhafız, sıradan bir genç olan Hakan'ın (Çağatay Ulusoy) tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesiyle altüst olan yaşantısını ve epik bir maceraya adım atmasını konu alıyor.