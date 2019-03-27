Hakan: Muhafız'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı (Cüneyt Arkın İçerir)

Netflix'teki ilk Türk yapımı dizi olan ve başrolünde Çağatay Ulusoy
'un oynadığı Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon hakkında bir fikir veren fragmanda yeni oyuncular da yer aldı.
Fragmanda yer alan Cüneyt Arkın
, Engin Öztürk
ve Boran Kuzum
heyecanı ve beklentiyi artırırken izleyicilere de bir bayram şekeri niteliğinde geldi. Oyuncu kadrosunu profesyonel oyuncularla geliştiren Hakan: Muhafız'ın yeni sezonunun başlangıç tarihi hakkında net bir bilgi bulunmasa da 2019'un ikinci yarısında çıkmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.
Yeni sezonla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce Cüneyt Arkın gibi profesyonel oyuncuların gelişiyle diziye yeni bir hava katılacak mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Çağatay Ulusoy, Cüneyt Arkın, Hakan: Muhafiz Dizisi, Teknoloji
Kaynak: WebTekno