Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Aralık ayında yayınlanan Hakan Muhafız'ın ilk sezonu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük ilgi gördü. Netflix'in ilk orijinal Türk yapımı Hakan Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Dizinin yeni sezonuna yakışıklı oyuncu Engin Öztürk de dahil oldu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Bugün sosyal medyada yayınlanan video ile Hakan Muhafız oyuncuları, Almanya'dan Fransa'ya, dünyanın dört bir yanındaki Netflix izleyicilerine seslenerek, yeni sezonun 26 Nisan Cuma gösterime gireceğini ilan etti. Aynı zamanda dizinin ikinci sezonundan ilk görseller de görücüye çıktı.

10 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İZLEDİ

Kapalıçarşı'da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul'u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan'ın hikayesi, dünyanın dört bir yanında, 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

EN ÇOK TÜRKLER VE BREZİLYALILAR İZLEDİ

Hakan'ın mistik ve gizemli dünyasının kapısını arayanlar arasında başı Türkler çekiyor. Türkiye'den sonra ise en çok başta Brezilya ve Meksika olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde seyredildi. Latin Amerika'dan sonra ise en çok Afrika ülkelerinde ilgi gördü.

Bununla birlikte Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi Kanada ve Avustralya'da da heyecan yarattı. Bu iki ülkedeki toplam izlenme oranı Meksika'dakine eşdeğer. Hakan: Muhafız'ın Ortadoğu ve Avrupa'da da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi var. Avrupa'da bayrağı Fransa taşıyor. Ardından Almanya geliyor. Sırasıyla İspanya ve İtalya takip ediyor.

Engin Öztürk

Kaynak: Bültenler