Hakan Öner cinayetinde yeni iddia

Kaynak: İHA

İstanbul'da 6 yıl önce cinayete kurban giden Hakan Öner'i öldürdüğü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kenan A., "Nurşen bir gün buluşmak istedi, biz de buluştuk. Panik ve perişan haldeydi. Ne olduğunu sorduğumda 'benim annem ile babam Hakan Öner'i öldürmüşler, kardeşim de onlara bekçilik yapmış' dedi" ifadelerini kullandı.İstanbul'da 6 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve evli olan Nurşen E. ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Hakan Öner'in davasında 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı."Annem ile babam Hakan'ı öldürmüş"Duruşmada SEGBİS ile tanık olarak dinlenen Kenan A., Nurşen E. ile 2013 yılında tanıştığını ve 13 aylık birlikteliği olduğunu söyledi. Birliktelikleri sırasında ikisinin de evli olduğunu söyleyen tanık Kenan A. "Nurşen bir gün buluşmak istedi, biz de buluştuk. Panik ve perişan haldeydi. Ne olduğunu sorduğumda 'benim annem ile babam Hakan Öner'i öldürmüşler, kardeşim de onlara bekçilik yapmış' dedi" ifadelerini kullandı."Ceset 4 parça edilmiş ve gömülmüş"Hakan Öner'in Nurşen E.'nin amcasının aracıyla kaçırıldığını söyleyen tanık Kenan A. "Hatta bunların amcaları var bu şahsın aracıyla kaçırılmış ve cesedi dört parça edilmiş. Cesedi de Anadolu Yakası'nda bir yere gömülmüş. Ben bu konuları polise anlatalım dediğimde Nurşen polise gitmedi. Nurşen'in kocası bu olayı yapmış" dedi."Beni de öldüreceklerdi yakalayamadılar"Mahkeme başkanı tarafından tanık Kenan A.'ya olanlara ilişkin bilgiye nasıl sahip olduğunun sorulması üzerine, "Nurşen annesi ile telefonda sürekli konuşuyordu. Bu nedenle cesedin 4 parçaya ayrıldığını biliyorum. Hatta Nurşen'in hayatında Ankara'dan Ömer diye birisi de varmış. Annesi ile Nurşen arasında senin yüzünden birden fazla adam öldürüldü şeklinde telefon konuşmalarını duydum. Normalde beni de öldüreceklerdi ama yakalayamadılar" dedi."Kenan belki Nurşen ile yaşamak için Hakan'ı öldürmüştür"Tanık Kenan A.'nın ardından söz verilen Nurşen E.'nin eşi sanık Bilal E. ise tanık Kenan A. ile küfürlü konuşmaları olduğunu ve Nurşen'in o dönemde tanığın yanında olduğunu söyledi. Tanığın Nurşen'i boşamasını istediğini aktaran Bilal E. "Belki kendisi Nurşen ile yaşamak için Hakan'ı öldürmüştür. Beyanlarına katılmıyorum" dedi.Anne duruşmada sinir krizi geçirdiNurşen E.'nin annesi Naciye E. ise kızını tanık Kenan A.'nın elinden zor aldığını söyleyerek, Kenan A.'nın kızına fuhuş yaptırdığını ve çocuklarına tecavüz etmekle tehdit ettiğini ifade etti. Naciye E. tanığın beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek yalan söylediğini aktardı. Sinir krizi geçiren anne Naciye E.'yi mahkeme başkanı 'Burası televizyon programı değil' diyerek uyardı. Sakinleşmeyen anne ardından dışarı çıkarıldı.Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkemece cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Savcı sanık Bilal E., Muzaffer E. ve Salim E.'nin üzerlerine atılı suç hakkında kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Muzaffer E.'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Muzaffer E.'nin cezai ehliyeti konusunda rapor istenmesine, Bilal E., Muzaffer E. ve Salim E'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hakan Öner'in annesi Fatma Öner gözyaşları içinde oğlunun kemiklerinin bulunmasını istediği ve artık sadece cenazesini beklediğini söyledi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 6 yıl önce tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Hakan Öner'in evli olan Nurşen E. ile ilişkisi olduğu ve Nurşen E.'nin eşi Bilal E.'nin olayı öğrenerek eşinin ailesine anlattığı aktarıldı. Nurşen E.'nin annesinin isteğiyle Hakan Öner'in Güngören'deki eve çağrıldığı ve Bilal E., Muzaffer E., Metin E., ve Salim E. tarafından öldürüldüğü, cesedin 2 gün boyunca çekyatta kaldığı daha sonra ise kiralanan bir eve götürülerek parçalandığı da iddianamede yer buldu. Öte yandan Hakan Öner'in cesedi ise halen bulunamadı. - İSTANBUL