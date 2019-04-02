Hakan Türkdağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA AKYURT belediye başkan adayı olan Hakan Türkdağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA AKYURT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hakan Türkdağ isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA AKYURT adayı Hakan Türkdağ kimdir? Bağımsız ANKARA AKYURT adayı Hakan Türkdağ yüzde kaç oy aldı?

Hakan Türkdağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA AKYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Türkdağ AKYURT ilçesinde % 31,44 oranında oy almıştır. AKYURT ilçesinde % 31,44 oranında oy olan Hakan Türkdağ adlı Bağımsız adayı toplamda 6.488 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA AKYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.