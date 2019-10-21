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Hakan Ünsal: Rivaldo sahtekarlık yaptı

Galatasaraylı eski futbolcu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, 2002 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gördüğü Brezilya maçı hakkında konuştu. Ünsal, "Brezilya'yla oynadığımız ilk maçta Rivaldo sahtekarlık yaparak benim kırmızı kart görmeme neden oldu." dedi.

21.10.2019 15:48

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Bulgar basınına geniş bir röportaj verdi. 46 yaşındaki eski sol bekten sarı kırmızılı takımdaki günleri, 2002 Dünya Kupası ve Premier Lig'de oynadığı dönemle ilgili çok çarpıcı itiraflar geldi.

İşte Hakan Ünsal'ın röportajdan öne çıkan bölümler:

"2002 Dünya Kupası'ndaki en zorlu maçımız Brezilya'ya karşıydı. Onlara karşı ilk maçta çok iyi oynadık. İkinci maçta da çok iyiydik ama kaybettik. Güney Amerika takımları, o turnuvada bizi en çok zorlayan ekipler olmuştu. Zaten bana sorarsanız Brezilya'nın Dünya Kupası kadroları arasında en iyisi 2002'deydi. Zira harika futbolcuları vardı. Kadrolarındaki her oyuncu, rakip kalede tehlike yaratıyordu. Dünyanın en iyi milli takımı olmaları ve bizim için en zorlu rakip olmaları da bu yüzden."

"RİVALDO SAHTEKARLIK YAPTI"

"Brezilya'yla oynadığımız ilk maçta Rivaldo sahtekarlık yaparak benim kırmızı kart görmeme neden oldu. Ben topu bacağına atmıştım ama yüzünü tutarak kendisini yere attı. Açıkçası ilk anda ne olduğunu anlamadım. Hakem beni oyundan attığındaysa yıkılmıştım. Çünkü o ana kadar çok iyi oynuyordu. Daha sonra pozisyonu televizyondan izlediğimde çok öfkelendim. Rivaldo'yla daha sonra görüşmedik ama kendisi, 10 yıl sonra verdiği bir röportajda hatalı olduğunu kabul etti ve yaptığı hareketten ötürü özür diledi."

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Hakan Ünsal: Rivaldo sahtekarlık yaptı

Hakan Ünsal, Brezilya, Rivaldo, Spor

YORUMLAR (6)
SVS:sende adama sahtekarlık yapma şansı tanıdın ama o top öyle atılırmı
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MEMLEKETİM:Allah askina sizin baska isiniz yokmu? Habermi kalmadi?
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ANK:17 yıl sonramı ateş püskürdü ? :D
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AAAA:GS''li futbolcu olarak bu röportaj hiç yakışmamış sana Hakan Ünsal Bey, Hakemleri aldatma işlerinin en kral üstatları senin takım arkadaşlarındı, hangi futbolcular olduğunu yazmaya gerek yok herhalde,
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ULTRAKEDİ:Sende öylesin
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4 3
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YAPAR:Akıllı olacaksn ona sahtekarlık yapma şansı vermeyeceksn
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