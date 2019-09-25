Hakan Ural, 4 yıldır program yaptığı TV8'den ayrıldı

Kanal D ekranlarında her sabah magazin dünyasının nabzını tutan 2. Sayfa programıyla ilgili gündemi yerinden oynatacak bir iddia ortaya atıldı. iddiaya göre 2. Sayfa programı yayından kaldırılacak ve yerine Hakan Ural gelecek. Çıkan bu iddianın ardından TV8 ile yollarını ayırdığını duyuran Hakan Ural'ın veda mesajındaki "Profesyonel bir program teklifi aldım" cümlesi ise akıllara Acun Ilıcalı'yı getirdi.

2 SAYFA'NIN YERİNE BAŞKA PROGRAM SUNACAK

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sundukları, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programı bitiyor. İddiaya göre 2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural'ın sunacağı program gelecek.

"4 YILDIR YAYIN YAPTIĞIM TV8'DE SON GÜNÜM"

Ortaya atılan iddiaların ardında sabah saatlerinde Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, TV8'den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu: "Evet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum TV8 deki son günüm... Her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim... Özellikle bizi yalnız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere minnettarım. Bir kusur kabahatim olmuşsa "ki muhakkak olmuştur" Affola. Bu arada profesyonel bir teklif aldığım bir başka kanalda yakın zamanda başlayacağım Allah mahcup etmez ise doğrudur. Kalın sağlıcakla."

ACUN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Hakan Ural'ın paylaşımında "Bu arada profesyonel bir teklif aldım" demesi ise Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı olarak yorumlandı.