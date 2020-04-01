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Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı

Oyuncu Hakan Ural, Adana'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden ve iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde olan bir ailenin yıkık dökük evini yaptırdı.

01.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:03

Adana 'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden, iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Barık ailesi, yıkık dökük evde yaşamaktan oyuncu sunucu Hakan Ural sayesinde kurtuldu. Yeni evlerine kavuşan aile bireyleri mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

1 ÇOCUĞU ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU AYNI HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

İnşaatlarda işçi olarak çalışan İbrahim Barık (41), 25 yıl önce amcasının kızı Sevda Barık (44) ile evlendi. Barık çiftinin bu evlilikten 4'ü kız 2'si erkek 6 çocukları oldu. Çift, kız çocukları Esra Barık'ı 11 yaşındayken 2007 yılında dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kaybetti. Çiftin çocuklarından Şule Barık (11) ile İbrahim Barık'ın da (6) aynı hastalığa yakalandığını öğrenince, aile adeta yıkıldı.

HAKAN URAL AİLENİN EVİNİ YAPTIRDI

Çocuklarının tedavisi için işinden ayrılan İbrahim Barık, ailesiyle birlikte Ankara 'ya gitti. 2 yıldır çalışamayan baba Barık, bu sürede çalışamadığı için maddi imkansızlıklarla boğuşmaya başladı. Çocukların tedavisinin ardından Ocak ayında Adana'ya dönen Barık ailesi, kentte yaşanan yoğun yağışın nedeniyle duvarları çatlayan ve yıkılma tehlikesi olan evlerini görünce şoku yaşadı. İki odalı, üzeri çinko ile kaplı evlerinden gidecek başka yerleri olmayan Barık ailesinin bu dramı haber yapılınca, bu çağrıya sanatçı Hakan Ural, destek sözü verdi. Ural verdiği sözü tutarak aileye yeni bir ev yaptırılması için harekete geçti. Ural, Barık ailesine, 2 buçuk aylık bir çalışmanın ardından eski evlerini yıktırıp yerine yenisini yaptırdı.

Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural

"EVİ GÖRÜNCE KENDİMİ HAYALİN İÇİNDE SANDIM"

Yeni bir evleri olduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Sevda Barık, "Önceki evimle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Önceden evimde hijyen yoktu. Şimdi çocuklarımı temiz bir evde tuttuğum için çok mutluyum. Bizi mutlu edenlerden Allah razı olsun. Bu sevinci, önceki çocuğuma veremedim ama şimdiki çocuklarıma verdiğim için çok mutluyum. Evi görünce kendimi hayalin içerisinde sandım. Hala inanamıyorum" diye mutluluktan ağladı.

"HAKAN URAL'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Baba İbrahim Barık ise ailesinin çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimin yapılması 2 buçuk ay sürdü. İçine girince inanamadık, hala inanamıyoruz. Hakan Ural başta olmak üzere tüm yardımseverlerden Allah razı olsun" dedi. Yardımcı olanlara sevgilerini gönderdiğini dile getiren Şule Barık ise, "Evimiz yapıldığı için ben de ailem de çok mutlu olduk. Eski evimize üzülmüştüm ama artık mutluyuz. Sanki rüyaymış gibi geliyor. Tüm yardımseverlere, Hakan ağabeyime teşekkür ediyorum" diye mutluluktan duygulanarak güçlükle konuştu.

Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Ural, Ankara, Adana, İşçi, Magazin, Güncel

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Adana'da Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
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Haberler ›› Magazin ››Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı - Magazin
Yorumlar (13)
ALİ:Allah razı olsun ondan
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SİVASLI:helal olsun sana böyle insanlarda varmış. sen o parayı insanlığa değilde dolara altına yatırsaydın daha çok kazanırdın yani oturduğun yerden çalışmanada gerek kalmazdı . ama senin gibiler yüzünden bu dünya dönüyor . tam bir mutluluğun resmi olmuş. gerçekten teşekkürler
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FERHAT:ne güzel bsy kendi insanına yardım edimesi devlettende bekleniyo böyele şeyler
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ŞAHİN:Çok güzel bir örnek. . Herkes duyarlı olup birşeyler yapabilmeli. Teşekkürler Hakan Ural.
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KURMEN:Allah senden razı olsun hakan bey
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SUSKUN:allah razı olsun
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KRAL:Kral her zaman kraldır.
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TRET:helal olsun. Allah razı olsun
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HATUN KARACA:Hakan ben allah sizde razı olsun benim en büyük hayalim zengin olup böyle insanlara yardım etmek..rabbim size uzun ömür ve sağlık versin inşallah benim hemşerim hiç şaşırmadım..
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YARGICI:yürü be hakan helal olsun . sayınız artsın inş.
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