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Hakan Ural'dan ağlatan yardım

Adana'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden, iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Barık ailesi, yıkık dökük evde yaşamaktan oyuncu sunucu Hakan Ural sayesinde kurtuldu.

01.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:20
Hakan Ural'dan ağlatan yardım
Adana 'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden, iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Barık ailesi, yıkık dökük evde yaşamaktan oyuncu sunucu Hakan Ural sayesinde kurtuldu. Yeni evlerine kavuşan aile bireyleri mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.
İnşaatlarda işçi olarak çalışan İbrahim Barık (41), 25 yıl önce amcasının kızı Sevda Barık (44) ile evlendi. Barık çiftinin bu evlilikten 4'ü kız 2'si erkek 6 çocukları oldu. Çift, kız çocukları Esra Barık'ı 11 yaşındayken 2007 yılında dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kaybetti. Çiftin çocuklarından Şule Barık (11) ile İbrahim Barık'ın da (6) aynı hastalığa yakalandığını öğrenince, aile adeta yıkıldı.
Çocuklarının tedavisi için işinden ayrılan İbrahim Barık, ailesiyle birlikte Ankara 'ya gitti. 2 yıldır çalışamayan baba Barık, bu sürede çalışamadığı için maddi imkansızlıklarla boğuşmaya başladı. Çocukların tedavisinin ardından Ocak ayında Adana'ya dönen Barık ailesi, kentte yaşanan yoğun yağışın nedeniyle duvarları çatlayan ve yıkılma tehlikesi olan evlerini görünce şoku yaşadı. İki odalı, üzeri çinko ile kaplı evlerinden gidecek başka yerleri olmayan Barık ailesinin bu dramı haber yapılınca, bu çağrıya sanatçı Hakan Ural, destek sözü verdi. Ural verdiği sözü tutarak aileye yeni bir ev yaptırılması için harekete geçti. Ural, Barık ailesine, 2 buçuk aylık bir çalışmanın ardından eski evlerini yıktırıp yerine yenisini yaptırdı.
"EVİ GÖRÜNCE KENDİMİ HAYALİN İÇERİSİNDE SANDIM"
Yeni bir evleri olduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Sevda Barık, "Önceki evimle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Önceden evimde hijyen yoktu. Şimdi çocuklarımı temiz bir evde tuttuğum için çok mutluyum. Bizi mutlu edenlerden Allah razı olsun. Bu sevinci, önceki çocuğuma veremedim ama şimdiki çocuklarıma verdiğim için çok mutluyum. Evi görünce kendimi hayalin içerisinde sandım. Hala inanamıyorum" diye mutluluktan ağladı.
Baba İbrahim Barık ise ailesinin çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimin yapılması 2 buçuk ay sürdü. İçine girince inanamadık, hala inanamıyoruz. Hakan Ural başta olmak üzere tüm yardımseverlerden Allah razı olsun" dedi.
Yardımcı olanlara sevgilerini gönderdiğini dile getiren Şule Barık ise, "Evimiz yapıldığı için ben de ailem de çok mutlu olduk. Eski evimize üzülmüştüm ama artık mutluyuz. Sanki rüyaymış gibi geliyor. Tüm yardımseverlere, Hakan ağabeyime teşekkür ediyorum" diye mutluluktan duygulanarak güçlükle konuştu.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Ural, Ankara, Adana, İşçi, Güncel
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