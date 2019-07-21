Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek

ANKARA (İHA) – Oyuncu Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi.



"Doğanın Geleceği Senin Geleceğin" başlığıyla paylaşılan videoda Hakan Ural, sıfır atık projesine de destek verdi. Pet şişelerin, canlıların yaşamını tehdit ettiği ve toprağı öldürdüğünün anlatıldığı kampanyaya Demet Akalın, Saba Tümer, Burcu Esmersoy, Alişan, Hakan Peker, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, Serkan Kaya, Behzat Gerçeker, Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü isimler de çekmiş oldukları videolarla destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA