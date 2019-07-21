Haberler» Magazin» Haber

Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek

ANKARA (İHA) – Oyuncu Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi.

21.07.2019 11:14 Hakan Ural
ANKARA (İHA) – Oyuncu Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi.

"Doğanın Geleceği Senin Geleceğin" başlığıyla paylaşılan videoda Hakan Ural, sıfır atık projesine de destek verdi. Pet şişelerin, canlıların yaşamını tehdit ettiği ve toprağı öldürdüğünün anlatıldığı kampanyaya Demet Akalın, Saba Tümer, Burcu Esmersoy, Alişan, Hakan Peker, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, Serkan Kaya, Behzat Gerçeker, Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü isimler de çekmiş oldukları videolarla destek verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hakan Ural, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:32   Tost dansıyla olay olan Didem Soydan yeni dansıyla partiye damga vurdu
11:30   Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı
11:14   Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek
10:43   Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu hayranlarıyla buluştu
09:58   Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu rüzgarı
09:50   Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı
15:38   Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı