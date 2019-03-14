Hakan Ural'ın Gençlik Fotoğrafı Yorum Yağmuruna Tutuldu

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Gençlik fotoğrafına birçok yorum yapılan Ural'ın geçen yıllara rağmen yaşlanmadığına dikkat çekildi.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

51 yaşındaki Ural, 'Rahmetli Samim Değer çekmişti' notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçilerini şaşkına uğrattı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ural'ın yıllar önceki hali ve şimdiki hali arasında çok az fark olduğunu gören sevenleri, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

"YAŞLANMAYI UNUTMUŞSUNUZ"

Paylaşımın altına Ural'ın hayranları, 'Hala aynısınız', 'Yıllara meydan okumuşsunuz', 'Hiç yaşlanmaz mı bir insan?', 'Yaşlanmayı unutmuşsunuz' yorumlarını yaptı.

İşte Hakan Ural'ın gençlik fotoğrafına gelen bazı yorumlar...