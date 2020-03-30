Hakan Ural yardımlarına koştu
Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Olur Hayatta" programında duygusal anlar yaşandı.
30.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:01
Barık ailesi yeni evinde
Adana 'da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı. Evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlerine taşınan Barık Ailesi, Hakan Ural'a dualar eşliğinde teşekkür etti.
Kaynak: Bültenler
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