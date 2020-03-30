Hakan Ural yardımlarına koştu

Barık ailesi yeni evinde

Adana 'da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı. Evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlerine taşınan Barık Ailesi, Hakan Ural'a dualar eşliğinde teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler