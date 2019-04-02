Hakan Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY AĞAÇÖREN belediye başkan adayı olan Hakan Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY AĞAÇÖREN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hakan Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY AĞAÇÖREN adayı Hakan Yılmaz kimdir? BTP AKSARAY AĞAÇÖREN adayı Hakan Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Hakan Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY AĞAÇÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Yılmaz AĞAÇÖREN ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. AĞAÇÖREN ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Hakan Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY AĞAÇÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.