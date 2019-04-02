Hakan Yurttaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK KOZLU belediye başkan adayı olan Hakan Yurttaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK KOZLU ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hakan Yurttaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK KOZLU adayı Hakan Yurttaş kimdir? BTP ZONGULDAK KOZLU adayı Hakan Yurttaş yüzde kaç oy aldı?

Hakan Yurttaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK KOZLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Yurttaş KOZLU ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. KOZLU ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Hakan Yurttaş adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK KOZLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.