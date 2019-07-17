17.07.2019 15:51
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Esra Elönü'ye hakaretten gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın ateş püskürdü

Önceki gün gazeteci Esra Elönü'ye hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın, sosyal medyada Elönü ile birbirine girdi.

Usta tiyatrocu Orhan Aydın, geçtiğimiz gün Esra Elönü'nün 2016 yılında yaptığı iddia edilen bir paylaşıma cevap verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Elönü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 7 buçuk saat ifade veren oyuncu, Twitter'dan Elönü ile birbirine girdi.

7,5 SAAT İFADE VERDİ

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" şeklinde paylaşım yaptı.

"GÜLÜYORUM SESLİ KLAVYEMLE"

Orhan Aydın'ın serbest kalışının ardından sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Elönü, kendi ifadeleriyle "Gülüyorum sesli klavyemle:) Orhan Aydın'ın bana ettiği hakareti dava etmem suç mudur? Hayır göz6 sürecini demokrasi zaafiyeti ve gericilik gibi bayık aforizmalarla süsleyince haklı mı oluyorsunuz ? Öyle olsa bile bu ileri derecede faşistliğin gerisinde durmak şereftir" dedi.

"GERÇEKLİĞİ VARSA DURUŞMADA KARŞIMA ÇIKAR"

Elönü, Twitter'da yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalırken, usta sanatçı Orhan Aydın ise kendi Twitter hesabından "Eğer bir damla gerçekliği varsa ilk duruşmada karşıma çıkar ve dünya aleme çanak yalayıcı faşistin kim olduğuna katkı sunar" yanıtını verdi.

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YORUMLAR (11)
METİN: iyi hoş da esro kim be kardeşim
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KIZGIN: Bu kendini oyuncu zanneden ve milletin üstünde gören zavallılar yargı size uygulan anınca canınız mı yanıyor siz de herkes gibi ifadede vereceksiniz oraya da gideceksiniz zorunuza gitmesin kimse inancı üzerinden zora sokulmasa bunlar olmaz .
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3 1
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DARTH _V12: sanatçı söyleyince her şey doğrumu oluyor
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8 2
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KULLANICI: göz6 olayı gözlerimi kanattı resmen. .
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KUZEYİN UŞAĞI: bunlar neyin peşinde ki.
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2 0
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MALİK: Yiyin birbirinizi
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8 7
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Bu solcular neden mamak zindanlarında 16 yaşındaki hüseyin ülküdaşları, yasin börüleri, eren bülbülleri, uyduruk bahanelerle istiklal mahkemelerinin dar ağacına gönderdiği binleri, hiç görmüyorlar. illa denizmi, nazımmı, mahirmi, ulaşmı, olacaz görmeleri için, TÜRK ÜLKÜDAŞ Ne yapalım devlet baba TÜRK vatanı sağ olsun der geçer. bizde böyle ama onlarda can çok kıymetli, sayi şu muğla orman yakan kişi hakkında gezi zekalardan bir tepki varmı ağaç severizde tabi taksimde olursa başka yerdeki yakacak zihniyeti
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TEPKİ VER.: sen düşünme kardeşim. siz düşünmeyin. hiçbir şeye karşı çıkmaz, verileni yer, verilmezse aç gezersiniz. insanın insana üstünlüğünü kabul görür, hiçbir şeye karşı çıkmaz. önce karşı çıkana kızar, tü kaka der. Sonra karşı çıkmadığı şeye niye tepki vermiyorsunuz dersiniz. bilader bir şeye de siz el atın, bir kere de siz dikilin ayağa. ya da biz yaptığımızda ötekileştirmeyin. özgüvenimizi, milletimize olan güvenimizi, birlik ve beraberliğimizi aykırı olmak adına bozmayın! Gezi de onlardandı. YAPMAYN
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0 1
BİR ERKEK: Kendisini ilerici diye tanıtan bu mağara adamı kılıklı kişi bir kadına sırf inancından ötürü hakaret ederken syreden ruhsuzlar sürüsü şimdi de savunuyorlar Allah belanızı versin
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8 3
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MİNUMİNİ: adnı duyurmak için orhan aydınımı seçmiş. . ? kimdir bu ya
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