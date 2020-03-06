Hakem Arda Kardeşler topun önüne geçince Burak Yılmaz çılgına döndü

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü 'nü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Maçın 14. dakikasında Lens'in içeriye çevirdiği topta savunmadan seken top ceza yayı önüne düştü. Burak topa vurmaya hazırlanırken hakem Arda Kardeşler top ile Burak'ın arasında kaldı. Sonra topla buluşan Burak sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

POZİSYON SONRASINDA BURAK'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Bu pozisyon sonrasında Burak Yılmaz hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi. Burak'ın sinirlenmesi sonrası hakem Arda Kardeşler, golcü oyuncunun yanına gidip özür dileyerek Burak'a sarıldı.