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Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi korona virüs savaşını kazandı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs savaşını kazandı.

08.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:17
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi korona virüs savaşını kazandı
Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs savaşını kazandı.

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altı alınmıştı. İlk olarak Tuğçe Yozgatlı Çelik'in tedavisine evde devam edilmesine karar verilmişti. Son olarak Eren Ferhat Çelik'ten iyi haber geldi. Korona virüs savaşını kazanan Çelik hastaneden taburcu edildi. Eren Ferhat Çelik ve Tuğçe Yozgatlı Çelik çiftinin korona virüs savaşını kazanması hakem camiasında büyük sevince neden oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ferhat Çelik, Zonguldak, Spor
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