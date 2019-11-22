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Hakem hastaneye sevk edilen 33 şüphelinin de raporları sahne çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporları verildiği ihbarı üzerine yapılan operasyon kapsamında "hakem hastaneye" sevk edilen 33 kişinin de raporunun sahte olduğu tespit edildi.

22.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:46Hakem hastaneye sevk edilen 33 şüphelinin de raporları sahne çıktı
'nın ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporları verildiği ihbarı üzerine yapılan operasyon kapsamında "hakem hastaneye" sevk edilen 33 kişinin de raporunun sahte olduğu tespit edildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sahte sağlık kurulu raporlarına ilişkin "rüşvet", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kuvvetli şüphe bulunan 34 rapor sahibinden 33'ünün "hakem hastane" tayin edilen Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kolluk ekipleri refakatinde sevk edildiği, bir rapor sahibine ise ulaşılamadığı belirtildi.
"Hakem hastane" tarafından tanzim edilen heyet raporlarına göre 33 özürlü raporunun tamamının sahte olduğu ve bunlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı kaydedilen açıklamada, diğer 6 kişinin ise özür oranlarının ve özür dilimlerinin değiştiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
Açıklamada, 33 özürlü rapor sahibinden 18'inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli edildiği ve emekli maaşı aldığı, 2'sinin vergi indiriminden faydalandığının tespit edildi, 8 rapor sahibinin emeklilik başvurusu yaptığı fakat emeklilik işlemlerinin tamamlanmadığının anlaşıldığı bildirildi.
Kalan 5 sahte rapor sahibinin ise herhangi bir kuruma başvurusunun belirlenemediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mevcut delil durumu ve meydana gelen kamu zararı değerlendirilerek emeklilik maaşı alan 16 sahte rapor sahibi gözaltına alınmış, diğer sahte rapor sahibi şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardır. Gözaltına alınan 16 sahte rapor sahibi şüpheli ve daha önce gözaltına alınan sahte raporların verilmesini temin eden 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Olaya ilişkin soruşturma devam etmektedir."
İki doktor da gözaltına alınmıştı
Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Para karşılığı alınan sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ya da emeklilik işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunduğu öne sürülen 33 şüpheli ise "hakem hastaneye" sevk edilmişti.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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