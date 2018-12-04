Hakem Hatası Mı, Kural Hatası Mı!

Zorlu mücadelede 7. dakikada penaltı bilmecesi yaşandı. Kasımpaşa
, Diagne'nin topunda Isla'nın eline çarpması üzerine penaltı kazandı. Topun başına gelen Diagne, kaleci Harun Tekin
'i aşamadı. Ancak seken topu hemen Eduok tamamladı. Bu sırada Fenerbahçe
'de çizgi ihlali itirazı oldu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, hemen VAR odasından da gelen tavsiye ile pozisyonu izledi. Tüm açıdan pozisyonları izleyen hakem Uğurlu, Eduok, penaltı kullanılmadan ceza sahasına girdiği için kural ihlali saydı ve golü iptal etti. Fenerbahçe endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.
Ancak hakem yorumcuları atışın tekrar edilmesi gerektiğini, Yaşar Kemal Uğurlu'nun da kural hatası yaptığına dikkat çektiler. Son kararı Merkez Hakem Kurulu
'nun vereceği öğrenildi.
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Yaşar Kemal,Uğurlu
04 Aralık 2018 Salı 08:34