Hakem heyetinin belirlediği memur zammıyla kim ne kadar maaş alacak?

Hakem kurulu, hükümetin masadaki son teklifindeki oranları değiştirmeden kabul etti. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 oranında zam yapılacak. En düşük emekli memur ayığı 2 bin 623 lira, en düşük memur maaşı da 3 bin 782 lira olacak.

Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.

ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre; memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ocak ayında yüzde 4 oranında artacak. Böylece, yeni yılda en düşük memur maaşı 3 bin 872 lira, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira olacak. Bu yıl Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6,02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1,02 puanı enflasyon farkından oluşuyor. Dolayısıyla bu yılın Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aradaki fark da Ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.

İŞTE MEMURLARIN VE MEMUR EMEKLİSİNİ YENİ MAAŞI