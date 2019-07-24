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Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.

24.07.2019 12:06 Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Hüseyin Göçek, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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