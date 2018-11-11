Hakem Odasını Polis Korudu

Zonguldak
Süper Amatör Ligi'nde Alaplı
Belediyespor ile Gelikspor karşılaşmasının ardından taraftar ile hakemler arasında çıkan tartışma nedeniyle polis ekipleri hakem odası önünde güvenlik önlemi aldı.
Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde, Alaplı Belediyespor, Gelikspor ile sahasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Gelikspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ardından hakem heyeti ile taraftar arasında çıkan tartışma üzerine hakemler soyunma odasına polis eşliğinde girdi.
Hakemler, odanın önünde yaklaşık 1 saat nöbet tutan polis ekipleri eşliğinde ilçeden ayrıldı.
Alaplı,Zonguldak,Polis
11 Kasım 2018 Pazar 18:56