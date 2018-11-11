Hakem Odasını Polis Korudu - Zonguldak

Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Alaplı
Belediyespor ile Gelikspor karşılaşmasının ardından bir taraftar ile hakemler arasında çıkan tartışma sonucu polis ekipleri hakem odasının önünde nöbet tuttu. Zonguldak
Süper Amatör Ligi takımlarından Alaplı Belediyespor, Gelikspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Gelikspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından hakem heyeti ile taraftar arasında çıkan tartışma üzerine hakemler soyunma odasına polis ekipleri eşliğinde girdi. Hakemler, odanın önünde yaklaşık 1 saat nöbet tutan polis ekipleri eşliğinde ilçeden ayrıldı.
Alaplı,Zonguldak,Polis
11 Kasım 2018 Pazar 19:47