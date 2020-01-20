Hakem, sahaya inen yamaç paraşütçüye kırmızı kart gösterdi

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde Amatör Ligde oynan maç esnasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne, maçın hakemi kırmızı kart gösterdi.
Osmaneli İlçe Stadı'nda 1308 Osmaneli Belediye Spor
ile 1299 Bilecik Edebali Spor arasında oynanan maç esnasında yamaç paraşütü ile bölgede gezen Hakan Kırlı, paraşütüyle sahaya indi.
Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemlerin alkışıyla inişini tamamlayan Kırlı'ya maçın orta hakemi espri yaparak kırmızı kart gösterdi.
Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışlarken hakem oyuncularla birlikte saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdi.