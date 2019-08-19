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Hakem trafiğe takıldı, maça geç kaldı

Premier Lig'de oynanan Chelsea-Leicester City maçı öncesi ilginç bir olay meydana geldi. Maçı yönetecek olan hakem Graham Scott, trafiğe takılınca maça geç kaldı. Mücadeleyi maçın 4. hakemi Oliver Langford yönetti.

19.08.2019 09:51
Hakem trafiğe takıldı, maça geç kaldı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın 1. hakemi Graham Scott, trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

MAÇI 4. HAKEM YÖNETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1. hakem Graham Scott yerine 4. hakem Oliver Langford yönetti. Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford ise kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.

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Hakem trafiğe takıldı, maça geç kaldı

Leicester City FC, Chelsea, Spor

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