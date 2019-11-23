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Hakemler protesto edilecek

Kayseri'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak amatör küme maçlarında hakemler protesto edilecek.

23.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:33Hakemler protesto edilecek
'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak amatör küme maçlarında hakemler protesto edilecek.

Kayseri amatör küme maçlarında son haftalarda yaşanan olaylar sonrası verilen cezalar kulüp yetkililerini adeta çileden çıkardı. Kayseri amatör küme takımları ve yöneticileri, verilen kararları protesto edecek.

Kayseri Argıncık Stadı toplantı salonunda biraraya gelen Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve kulüp yöneticileri, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak müsabakalar öncesi, hakem kararlarını ve il disiplin kurulu kararlarını protesto etmek için fikir birliğine vardı.

Bu karar doğrultusunda 22-23 Kasım tarihlerinde oynanacak amatör küme maçları öncesinde sahadaki ve yedek kulübesindeki oyuncular ile antrenör ve yöneticiler, 1 dakika hareketsiz kalacak. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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