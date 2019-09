Hakemler ve gözlemciler sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesi yeni sezon açılışını yaptı.Adıyaman Atatürk Stadında yapılan yeni sezon açılışına TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Nevzat Teker, Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Ömer Karaca, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yaşar Sarıkaya, Adıyaman İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yapıcı, ASKF Başkanı Cenap Taşkın, TFF İl temsilcisi Ali Can Çelik, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Naif Dünek, amatör spor kulüp başkanları, Gözlemciler ve hakemler katıldı.Açılış konuşmasını yapan TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Nevzat Teker, "2019 2020 Sezonu Hakem ve spor camiasına hayırlı uğurlu olsun. İlimizde 27 il hakemi, 1 klasman hakemi, 6 bölgesel, 1 klasman yardımcı, 1 FIFA plaj futbolu hakemi ve 50 tane de aday hakemimiz olmak üzere toplam 86 hakem arkadaşımız göreve hazır. Bunun yanı sıra 16 İl, 2'te bölgesel olmak üzere 18 gözlemci arkadaşımız göreve hazır. Dernek olarak sezon öncesi her türlü hazırlıklarımızı tamamlayıp bugün yapmış olduğumuz açılış töreniyle sezona başladık. Allah yardımcımız olsun. Sakatlıklardan, kazadan ve beladan uzak, başarılı bir sezon diliyorum. Bize yeni sezondan büyük destek veren Korkmaz İnşaat yönetimim kuruluna ve bizlerle birlikte olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.2018-2019 futbol sezonunu başarı ile tamamladıklarını belirten Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Ömer Karaca ise, "İnşallah 2019-2020 futbol sezonunda da aynı başarı ile hakemlerimizin gayret edeceğini umuyor çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Futbol camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sahalarda mücadele edecek olan futbolculara, takımlara, hakemlere, gözlemcilere ve saha komiseri arkadaşlarımıza kazasız, belasız, sakatlıklardan uzan bir sezon diliyorum" dedi.Adıyaman İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yapıcı ise, yeni sezonda her zaman olduğu gibi tarafsız ve objektif bir şekilde maç yöneteceklerini belirterek, "İlimizde görev yapacak olan hakemlerimiz, her zaman olduğu gibi yine tarafsız, adil görev yapacaklardır. Hakem ve gözlemcilerimiz, ilimizde futbolun gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edecek. Yeni sezonun başta ilimiz olmak üzere Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.ASKF Başkanı Cenap Taşkın ise 2019-2020 futbol sezonunun futbol ailesine hayırlı olmasını ve yeni sezonun tüm hakemlere başarı getirmesi temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından Adıyaman hakemlerine antrenman malzemesi desteği sağlayan Zeynal Korkmaz'a plaket takdim edildi.Plaket töreninin ardından pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından açılış töreni sona erdi. - ADIYAMAN