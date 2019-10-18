Haberler » Spor » Hakemlerden kulüplere değişen oyun kuralları dersleri

Hakemlerden kulüplere değişen oyun kuralları dersleri

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekçi, İl Hakem Eğitim Sorumlusu Şeref Basmacı ve Bölgesel Yardımcı Hakem Ramazan Sağdıç tarafından, 1. Amatör Lig takımı Emrespor'a 2019-2020 Futbol Sezonu'nda değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

18.10.2019 14:35Hakemlerden kulüplere değişen oyun kuralları dersleri
Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekçi, İl Hakem Eğitim Sorumlusu Şeref Basmacı ve Bölgesel Yardımcı Hakem Ramazan Sağdıç tarafından, 1. Amatör Lig takımı Emrespor'a 2019-2020 Futbol Sezonu'nda değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

Görsel sunum ile gerçekleştirilen eğitimle ilgili Emrespor Teknik Sorumlusu Mustafa Özsavlu, "İl Hakem Kurulu'ndan değişen kurallarla ilgili eğitim talebinde bulunduk. Kürşat Hocamız, Şeref Hocamız ve Mustafa Hocamız da gelerek futbolcularımıza yeni kuralları anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfek ise, "Emrespor'un yanı sıra bizlerden eğitim ve destek almak isteyen diğer kulüplere de gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Çünkü, bazı kulüpler ve sporcular değien kuralları tam anlamıyla bilmiyor. Haliyle, maç içerisinde çeşitli sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Bunların yaşanmaması adına bu tür eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Isparta, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:45 Ligue 1 notları #7
16:45 NBA’de yeni sezon hazırlıkları #3: Güneydoğu grubu
16:45 "Benim jenerasyonum, sesini duyurma vakti geldiğine karar verdi!"
16:39 Alanyaspor'dan Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
16:42 Samet Aybaba: "Hemen maç kazanmak istiyoruz"
16:42 Zoran Simovic: "Galatasaray taraftarıyla..."
16:32 Beşiktaş, Ankaragücü maçı için Başkent'te
18.10.2019 16:48:53