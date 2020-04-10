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Hakemlerden sağlıkçılara ev yemeği desteği

Amasya'da hakemler ev yemeği yaparak sağlıkçılara destek oldu.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Hakemlerden sağlıkçılara ev yemeği desteği
Amasya 'da hakemler ev yemeği yaparak sağlıkçılara destek oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemleri Derneği Amasya Şubesi üyeleri, evde yaptıkları ve yaptırdıkları yemeklerle sağlıkçılara destek oldu. Amasyalı hakemler, gecesini gündüzüne katan evinden, eşinden, çocuklarından ayrı fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte evlerinden yapıp, yaptırdıkları yöresel yiyeceklerle bir nebze de olsa moral vermek istediler. Yiyecekleri yapan ve yaptıran hakemler, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlıkçılara teslim etti.

Sağlıkçılar, bu birlik ve beraberlikten mutlu olduklarını ifade ederek, çok mutlu olduklarını belirttiler. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Futbol, Amasya, Güncel
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