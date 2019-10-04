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"Hakemlerin değil futbolcuların konuşulduğu maçlar olsun"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, hakemlerin değil futbolcuların konuşulduğu maçlar olmasını istediğini söyledi.

04.10.2019 11:16
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, hakemlerin değil futbolcuların konuşulduğu maçlar olmasını istediğini söyledi.
Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarını istedikleri hedefte tutabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Ligin 6. haftasındaki Göztepe maçında hakem Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama yapılmadığını ifade eden Sumudica, bu konudaki tutumu merak ettiğini dile getirdi.
Taraftardan desteklerini esirgememesini isteyen Sumdica, "Daha fazla taraftar gelirse takımımız için daha iyi olur. Onların desteklerini bekliyoruz. Maçlarda başrolde futbolcuların olmasını istiyorum. Hakemlerin değil futbolcuların konuşulduğu maçlar olsun." ifadesini kullandı.
"Ceza almaktan korkuyorum"
Sumudica, müsabakalara hazırlanmak için yoğun emek harcadıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de çok fazla konuştuğunuz zaman ceza alıyorsunuz. Maç sırasında takımınızdan ayrı kalıyorsunuz. Fazla detaya girmek istemiyorum. Açıkçası ceza almaktan korkuyorum." dedi.
Sahaya yansıtılan emeğe ve takıma destek olan taraftara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Sumudica, "Ceplerindeki parayı bilete veren taraftara saygı... Takımlarını desteklemek için gelmişler. Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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