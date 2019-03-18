Haki Biçici İle Oyunculuk Atölyesi

Sinema Atölyeleri'nin altıncısı; Ulak, Hanımın Çiftliği, Hükümet Kadın, Türkün Uzayla İmtihanı, 5 Dakkada Değişir Bütün İşler, Komedi Türkiye, Eski Köye Yeni Adet gibidizi ve filmlerde oynayan Oyuncu Haki Biçici eğitmenliğinde yapılacak. Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi sekiz haftalık bir eğitim sürecini kapsıyor.

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Sinema Adası'nda yapılacak olan Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi 6 Nisan'da başlayıp25 Mayıs'ta sona erecek. Katılımcıların oyunculuğun duygu ve ifadesine ilişkin teknik ve pratik bilgileri uygulamalı öğrenecekleri atölyenin kontenjanı 15 kişi ile sınırlı.

ATÖLYEDE NELER OLACAK?

Atölye; kamera önü oyunculuğun teknik ve uygulamaları, metin okuma, tekst çözümleme, duygu ve ifade kullanarak karakter oluşturma, rol çalışmaları, bireysel ve sahne çekim çalışmalarının yanı sıra yönetmen oyuncu ilişkisi, iş ahlakı ve motivasyon ile cast audition konularında da detaylı bilgileri içeriyor.

Kaynak: Bültenler