"Hakikat, Elbet Bir Gün" Tiyatro Oyununun Galası Gerçekleşti

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen galada Berkay Ateş'i Çukur dizisinden oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Aras Bulut İynemli, Kadir Çermik, Cem Uslu, Boncuk Yılmaz ve Mehmet Yılmaz Ak'ın katıldığı gecede ayrıca Meltem Cumbul, Dolunay Soysert, Hande Doğandemir, Bige Önal, Hatice Aslan ve Bihter Dinçel de Tiyatro D22 ekibinin yeni oyunu izleyenler arasındaydı.

Berkay Ateş'in yazdığı, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği oyun, normal kabul edilen her şeyin değiştiği ve değerlerin alt üst olduğu bir ülkede geçiyor. D22'nin imzasını taşıyan distopik masalda Gizem Erdem, Seda Türkmen, Emir Çubukçu, Can Kulan ve Berkay Ateş rol alıyor.

Berkay Ateş'e Cevdet Kudret Edebiyat ödülü kazandıran "Hakikat, Elbet Bir Gün"

Tiyatro D22 ve Datça Tiyatro Festivali iş birliğiyle sahneleniyor.