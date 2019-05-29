Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde bugün görülen bir duruşmada, hâkim, avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin etek boyunun ölçülüp, fotoğrafını çekilmesini istedi. Duruşma tutanağına yansıyan diyaloglarda, hâkimin davacı ve davalı vekillerine etek boyunun avukatlık hukukuna ve örfüne uygun olup olmadığını sordu.

Tutanakta, "Hâkimin kısa değerlendirmesi ile huzurda bulunana avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak cep telefonu ile baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile çekilmesi istendi" ifadesi yer aldı.

ADALET BAKANI GÜL KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu. Yaşananları, "çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz" olarak değerlendiren Gül, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez" dedi.

"KIYAFETİYLE MEŞGUL OLMASI HİÇBİR ŞARTLA KABUL EDİLEMEZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyle:

"Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim. Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ: OLAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Türkiye Barolar Birliği'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşanmıştır.

Mahkemenin hâkimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Mahkemesini küçük düşürmüştür. Aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir.

Bu hâkim daha önce Balıkesir'de bir meslektaşımıza kürsüden hakaret edip onu darp etmiş olan bir kişidir. Sorunludur. Bugün yaşanan olay bu kişinin hâkimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından derhal HSK ile görüşülmüştür. HSK, hâkim hakkında şu an itibariyle soruşturma açmıştır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kuşkusuz bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz."

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ'NDEN DE TEPKİ GELDİ

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi (AHM) Av. Tuğçe Çetin'e, hâkim kürsüsünden yönelen tacize karşı en etkin mücadeleyi yürüteceğiz diyerek bir açıklama yaptı:

"Bugün (29/05/2019) İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde gerçekleşen ve meslektaşımız Av. Tuğçe Çetin'e karşı hâkim kürsüsünden yönelen taciz öğrenildiği ilk anda TBB Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Ramazan Çakmakcı olaya derhal müdahil olmuş zabtın içeriği ve olayın gerçekliği zabıtta ismi geçen avukat meslektaşlardan doğrulanmış ve konu etkin mücadele başlatılması için TBB Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu ile TBB AHM Yürütme Kurulu üyelerine aktarılmıştır.

TBB AHM olarak meslektaşımız Av. Tuğçe Çetin'in yanında olduğumuz ve kendisine yönelen tacizin hukuk karşısında gerekli yaptırımı alması için gerekli her türlü mücadeleyi yürüteceğimiz iletilmiştir.

Konu acil başlığı ile gündemimizde olup meslektaşımız Av. Tuğçe Çetin'e hâkim kürsüsünden yönelen tacize karşı TBB Avukat Hakları Merkezi'nin etkin mücadele yürüterek konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve meslektaşımız şahsında tüm kadın avukatlara yönelen bu hukuk dışı yaklaşımı kabul etmediğimizi mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU: BU HSK'YA YAPILMIŞ BİR İHBARDIR

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da etek boyunun tartışma konusu yapıldığı duruşma tutanağını paylaştı ve konuya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Durakoğlu, "Bu HSK'ya yapılmış bir ihbardır. Akşam gün batmadan bu yargıç Anadolu Adliyesinden çıkarılmalıdır. Bu adamın yaptıkları yeter... Rezilliği tutanağa bağlama cesaretini nereden aldığını öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAROSU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu da yazılı olarak "Bu bir rezilliktir" başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklama, "Bugün Anadolu Adliyesinin 2.İş Mahkemesinde yaşanan "rezillik", yargıç cübbesi giyen bir adamın yargıçlıkla ilgisi olmayan bir eylemidir. Meslektaşımızı "aşağılama" girişimi ifade eden ve bunu avukatın giydiği kıyafet üzerinden sorgulayarak gerçekleştirmeye çalışan fail, oturduğu kürsünün yüksekliğinden aldığı yetkiyi kötüye kullanmıştır." ifadeleri kullanıldı.