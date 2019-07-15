15.07.2019 09:20
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Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde benzeri görülmemiş bir karar çıktı. Hâkim, kanserli eşini tedavi sürecinde yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' sayarak tek celsede boşadı.

İstanbul'da göğüs kanserine yakalandığını öğrenen genç kadın, tedavi süresinde yanında olmayan eşine boşanma davası açtı. Hâkim, kocanın hareketini, duygusal şiddet sayarak boşanmalarına hükmetti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Emine G. ile Abdurrahman G. çifti, 1.5 ay önce nikâh masasına oturdu. Ani bir kararla evlenen çift, evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaya başladı.

29 yaşındaki genç kadın, kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalandı. Evlendikten hemen sonra kanser tedavisi görmeye başlayan Emine T., iddiaya göre tedavi sürecinin başladığı andan itibaren eşinden destek göremedi.

EVLENDİKTEN 40 GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kemoterapi tedavisiyle birlikte gördüğü zorlu ışın tedavisi süresinde eşinden destek görmediğini ileri süren Emine T., henüz evleneli 40 gün olmuşken, eşine boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görünen davada, mahkeme hâkimi davanın ilk duruşmasında kararını verdi. Hâkim, genç kadını tedavi süresinde yalnız bırakan eşin hareketini, duygusal şiddete yönelik davranış sayarak boşanmalarına hükmetti.

Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadıHakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
İstanbul Aile Mahkemesi, İstanbul, 3. Sayfa

YORUMLAR (16)
AHDİMİN AHİ TUTAR: Bu kesinlikle böyle olamaz simdi kemiterapi falan bu aşama gerektiren bir durum kadin saklamış hasta oldugunu gibi görünüyor kadinada yazik kanser parali hastalik ALLAH dermansiz dert vermesin.
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FEYZA: hani evlenirken deriz ya hem sagligimizda hem hastaligimizda beraberligimiz ölüme kadar daim olsun diye. ama gösteriyorki bunuda gerceklestirmek icin güc gerektiriyormus. yani iki taraf icin zor bir durum. Allah yardimcilari olsun.
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BAYAN: evlilik iyi gun kötü gün icin degil midir demekki bu adam sadece iyi gün icin evlenmis pislik aynisi basina gelsin
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BURAK: böyle saçma haberlere anlam veremiyorum belki başka sebeplerde var nerden biliyosunuz şak diye yorumu yapıştırıyosunuz. insanların hayatını eleştirmek çok kolay değilmi. Gidip aynaya bakında biraz öz eleştiri yapın. Yazık yazık. . .
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....L: bu olaya ne gerekçe gösterebilirsin. hasta kadın yatıyor ve sen hastalıkta sağlıkta yanında olacağım diye söz vererek evleniyorsun. ve o kadını yüzüstü bırakıp gidiyorsun. bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. hakim doğru karar vermiş.
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OSMAN: KADIN EVLENDINDE SAKLAMIŞ HASTALIĞINI KANSER OLDUĞUNU BILIYOR BU KADIN
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YASİN: bencede.
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ADA: bole tıplerle evlencenıze evde kalın kızlar kadını kanser etmıs baksana kahrından
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ALİ: Sen kesin evde kaldin ezik
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MİNİK KUŞ.: Duygusal şiddet şiddetin ta kendisidir. Ruhsuz bir eşten kurtulmuş. Böyle yüreksiz, kalpsiz bir eş ancak olsa olsa yük olur. İyi etmiş gereksiz yükten kurtulmuş.
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