Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), ocak ayı hayvan hakları ihlalleri raporunu açıkladı.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği kurucularından Aslı Alpar, HAKİM'in hayvan haklarını tür ayırt etmeden raporlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu rakamların insanların hayvanlar üzerinde kurduğu tahakkümün, toplumsal şiddetin, soykırımın korkunç ve can acıtıcı boyutlarda yaşandığını gösterdiğini ifade eden Alpar, "Türkiye'de hayvan haklarından bahsedildiğinde insanların aklına kedi ve köpek geliyor. Farklı türden milyonlarca hayvan insanlığın zalimliğinden nasibini almış durumda. Bu nedenle yaşanan hak ihlallerini raporumuzda hayvan türü kategorize etmeden yayınlamayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Alpar, 2020 ocak ayı için raporladıkları hak ihlallerinin basına ve sosyal medyaya yansıyan, yaptırımla karşılık bulan, sadece kayıt altına alınan durumlar olduğunu vurguladı.

Mezbahalarda, barınaklarda, süt ve yumurta çiftliklerinde, balıkçılıkta, avcılıkta, hayvanat bahçelerinde, faytonlarda ve taşımacılıkta, yunus parklarında, tematik akvaryumlarda, kürk çiftliklerinde, deney laboratuvarlarında, ipek böcekçiliğinde, arıcılıkta rutin şiddetin medyaya yansımadığını savunan Alpar, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerde ve endüstrilerde çok yoğun bir şekilde ölüm ve işkenceye varan hak ihlalleri yaşanıyor. Tüm bu ihlallerin, sanki öznesi hayvan olmayan sıradan konular gibi başka kanunlarla düzenlendiğini görüyoruz. Ankara Batıkent'te zehirlenen hayvanlarla ilgili görülen dava da sanıklara onar yıllık hapis cezası çıktı. Ancak bu cezalar çevreye kasten zarar verme ve mala zarar suçlarından verildi. Oysa 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek ölümünden bahsediyoruz. Bu davanın sonucunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak failler hayvana kötü muamele suçundan yargılanmadı. Biz bunun için çabalıyoruz."

Alpar, ocak ayında en az 48 bin 348 yaşam hakkı gaspının raporlandığını ifade ederek, bu rakamlara TÜİK tarafından ocak ayı hayvancılık verileri açıklanmadığı için mezbahalarda öldürülen hayvanların dahil olmadığını söyledi.

Ocak ayında 47 işkence vakası kaydettiklerini dile getiren Alpar, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman bakanlığından elde edilen verilere göre 2019 yılı Kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvan yurtiçi sevkiyatlarda işkenceye maruz kalmıştır. Resmi olmayan rakamlara göre 2019 yılında sadece adalarda bin 400'den fazla at faytona koşturulma esnasında eziyet görmüştür. Türkiye'de köpek ve horoz dövüşleri yasa dışı bir şekilde, boğa ve deve dövüşleri de folklorik olduğu iddiasıyla devlet kontrolünde düzenlenerek hayvanlara yasal bir işkence uygulanmaya devam edilmektedir. Meclis'ten talebimiz hayvanların yanında olmaları ve her türlü hayvan dövüşünü tamamen yasaklamalarıdır."

HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, ocak ayında en az 29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama vakasının raporlandığını belirterek, "Ancak besi ve süt çiftliklerinde, hayvanlı sirklerde, yunus parklarında, kürk çiftliklerinde, hayvanat bahçelerinde, deney laboratuvarlarında, üniversitelerin araştırma enstitülerinde, yaban hayvanı üretim çiftliklerinde kısaca hayvanların özgürlüğünün kısıtlandığı her mekan, tesis ve kuruluşta on binlerce hayvanın tabi tutulduğu esarete dair net bir veri bulunamamaktadır." dedi.

Hayvanların haklarının bir an önce geri verilmesi gerektiğini vurgulayan Biltekin, "Değiştirilmesi gündemde olan hayvan hakları yasasının hayvanların lehine sonuçlanması için herkesin süreci takip etmesi ve sürece dahil olması önemli. Unutmayalım ki bizler hayvanlara merhamet değil adalet borçluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA