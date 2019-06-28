28.06.2019 09:37
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Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi

Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi

Develi Adliyesi yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Şanlıurfa Adliyesine tayini çıkan Hakim Selam Bulut'a Soysallı Büyüleyen Tesislerinde veda yemeği düzenledi.

Develi Adliyesi yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Şanlıurfa Adliyesine tayini çıkan Hakim Selam Bulut'a Soysallı Büyüleyen Tesislerinde veda yemeği düzenledi.

Veda yemeğine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Savcısı Kadir Yetişir, Cumhuriyet Savcısı Osman İleri, Cumhuriyet Savcısı Cihan Bayrakçı, Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan, Hakim Selam Bulut, Hakim Gizem Erdem, Hakim Alev Şenol, Hakim Esra Yakışan ve adliye personeli katıldı.

Hakim Selam Bulut bu güzel organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Develi , Güncel

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